Учителя Ингушетии продолжают присоединяться к акции «Учить. Вдохновлять. Развивать»

Так, учитель русского языка школы¬-детсада № 1 г. Магаса Пятимат Абдулвагиповна Гарбакова поведала о своих победах в профессиональной сфере.

«Обо всех трудностях и бессонных ночах забываешь, когда с высокой трибуны называют не столько твое имя, сколько твою родину — «Республика Ингушетия», — рассказывает педагог о Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя», где она стала победителем в номинации «Лучшая инновационная разработка года».

Как отметили в Минобрнауки региона, на педагогическом пути Пятимат Абдулвагиповны было много побед, в том числе победа в республиканском конкурсе «Учитель года», участие в открытии Года русского языка в Санкт-Петербурге.

По словам коллег, педагог честно и с любовью почти 33 года служит выбранной в юности профессии учителя. Говорит, что самое важное — это воспитывать в детях доброту, духовность, научить их самостоятельно отличать белое от чёрного, быть сострадательными и милосердными. А еще она совершенно уверена в том, что прийти к счастливому будущему немногочисленного ингушского народа можно только через прекрасное образование, высокую культуру, начитанность и воспитание.

Гарбакова может по праву гордиться своими воспитанниками: среди них победители и призеры всероссийских предметных олимпиад. В 2015 году ученица 10 класса стала победителем Всероссийского конкурса сочинений, в 2019-м группа ребят становится финалистами и победителями Всероссийского конкурса «Если бы я был Президентом» в Санкт-Петербурге.

Выпускники Пятимат Абдулвагиповны оканчивают самые лучшие академические вузы страны и становятся прекрасными специалистами в разных областях народного хозяйства.

Гарбакова на протяжении многих лет является действующим экспертом Всероссийского конкурса молодежных инициатив «Моя страна — моя Россия», лектором Всероссийского общества «Знание».