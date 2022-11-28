Учителя в Ингушетии назвали проект энергетиков «Ток-Урок» актуальным

Социальная инициатива, направленная на воспитание культуры безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики и обращения с ресурсом в быту, предполагает участие в традиционных лекциях энергетиков лидеров подросткового мнения, сообщает пресс-служба компании.

Урок в рамках инициативы прошел в средней общеобразовательной школе № 12 города Назрани. Занятие для учащихся 8 классов провели ведущий специалист по охране труда филиала «Ингушэнерго» Аза Котиева, сотрудники Назрановского участка городских электрических сетей — Хасан Дударов и Адам Хутиев.

К серьезному диалогу присоединился ученик 11 класса и популярный в образовательном учреждении активист Мустафа Мальсагов. Мустафа — отличник, победитель школьных конкурсов и олимпиад, спортсмен (дзюдо, бокс). В активе школьника — серебро Открытого турнира по боксу в г. Кисловодске и Краевых соревнований по боксу в г. Ессентуки.

Энергетики подробно рассказали детям о том, что нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев и ловить рыбу вблизи линий электропередачи, тушить загоревшуюся проводку водой, заходить на территорию трансформаторных подстанций, пользоваться неисправными электроприборами, подходить к оборванному проводу ближе чем на 8 метров и о многих других смертельно опасных «нельзя».

Курс по основам электробезопасности поддержал Мустафа Мальсагов, проведя для участников «Ток-Урока» викторину на знание жизненно важных правил. Победителю энергоконкурса — Амине Даскиевой — вручили диплом и памятные подарки.

Заключительной частью проекта стал практикум по оказанию первой помощи. Специалисты подчеркнули — человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно и самое главное — быстро оказать ему помощь. С помощью робота-манекена Георгия энергетики показали ребятам реанимационный процесс. А после каждый желающий смог попробовать себя в роли спасателя и «вернуть Гошу к жизни».

«У нашей школы и «Россети Северный Кавказ» уже есть своя история сотрудничества — позитивная и теплая. Подкупает, что энергетики активно работают над усовершенствованием формата занятий по электробезопасности. На мой взгляд, участие в уроках лидеров подросткового мнения — актуальное и верное решение. Это дети, которые пользуются уважением в школьной среде, на них принято ровняться. И их пример станет дополнительным фактором в достижении нашей общей цели — воспитании культуры безопасного обращения с электрической энергией», — отметила Лейла Буражева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 12 г. Назрани.

«Я рад, что стал участником проекта «Россети Северный Кавказ» «Ток-Урок». Для меня это очень интересный опыт, который заставил серьезно задуматься. В повседневной жизни мы зачастую забываем об элементарных вещах, но я дал себе обещание — занять активную позицию в вопросах профилактики электротравматизма», — рассказал Мустафа Мальсагов.

В завершение занятия школьники получили канцелярские наборы: расписания уроков, линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности.

Напомним, мероприятия в рамках проекта «Ток-Урок» пройдут до конца недели во всех регионах СКФО.