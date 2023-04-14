Платежи

Учителя в Ингушетии рекомендуют мобильное приложение «Свет онлайн» компании «Россети Северный Кавказ»

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Малика Льянова

Обязательные профессиональные черты учителя — ответственность, человеколюбие, понимание и, конечно же, умение правильно и доступно объяснить материал. Но самое главное, учитель должен быть порядочным человеком: мораль и нравственность — всегда на первом месте, считает преподаватель начальных классов средней общеобразовательной школы сельского поселения Джейрах Ингушетии Малика Льянова.

Принципиальная и требовательная Малика Алихановна во всех аспектах жизни. В том числе — в вопросе платежных обязательств перед «Россети Северный Кавказ». Потребитель всегда своевременно рассчитывается с гарантирующим поставщиком, внося свой вклад в обеспечение энергетической безопасности региона, сообщает пресс-служба компании.

«Умение признавать ошибки, говорить правду, держать слово, платить по счетам — качества, которые отличают надежного человека. Важно вложить эти правила в подрастающее поколение. А учить детей необходимо на собственном примере. К тому же, всегда нужно разбираться в вопросе в целом. Высокая платежная дисциплина равно финансовая устойчивость регионального гарантирующего поставщика, новые вложения в отрасль, свет в моем доме, школе, республике», — отмечает учитель.

Потребленную электроэнергию Малика Льянова оплачивает, используя мобильное приложение компании «Свет онлайн». Энергокомпания запустила сервис в марте прошлого года. С его помощью можно заплатить за энергоресурс, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

«Запуск мобильного приложения «Свет онлайн» — отличная инициатива. Простой, открытый и постоянный «диалог» с энергокомпанией. Очень рекомендую», — подчеркивает Малика Алихановна.

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