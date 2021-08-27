Учреждения культуры Ингушетии представят республику на форуме национальных меньшинств в Саратовской области
Представители учреждений культуры Ингушетии примут участие в ежегодном культурном форуме национальных меньшинств, который пройдет 7-10 октября в Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Главная задача форума — популяризация и сохранение культур национальных меньшинств, создание и укрепление творческих контактов в межэтнической среде, стимулирование проектной деятельности и реализация конкретных инициатив в области этнокультурного развития российских народов и регионов.
В рамках мероприятия пройдут научно-практическая конференция, фестиваль народного творчества, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт фольклорных коллективов, мастер-классы.
Организатор мероприятия — Министерство культуры РФ.