Учреждения культуры Ингушетии представят республику на форуме национальных меньшинств в Саратовской области

Главная задача форума — популяризация и сохранение культур национальных меньшинств, создание и укрепление творческих контактов в межэтнической среде, стимулирование проектной деятельности и реализация конкретных инициатив в области этнокультурного развития российских народов и регионов.

В рамках мероприятия пройдут научно-практическая конференция, фестиваль народного творчества, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт фольклорных коллективов, мастер-классы.

Организатор мероприятия — Министерство культуры РФ.