Конкурс

Учреждения культуры Ингушетии продолжают соревноваться за право называться лучшим ДК

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В Ингушетии продолжается региональный конкурс "Лучший Дом культуры". В этот раз отчетные концерты представили коллективы ДК Малгобекского района - сельских поселений Пседах, Сагопши, Инарки.

Как рассказали в пресс-службе Республиканского дома народного творчества, поддержать работников культуры и самодеятельных артистов пришли представители районной и сельских администраций.

Как отметили члены организационного комитета конкурса, среди зрителей было много молодежи, что свидетельствует о том, что подрастающее поколение интересуется народным творчеством и следит за успехами своих ровесников – участников самодеятельных коллективов. Отчетные концерты стали не только подведением итогов, но и творческим воплощением достигнутых успехов в различных видах искусства, а также личным самовыражением каждого воспитанника.

«Анализируя мероприятия, которые проводятся в ДК, следует сказать, что они охватывают все категории населения. С большим интересом сельчане относятся к творческим вечерам и встречам с творческими людьми нашей республики. Помимо кружковой работы, проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по профилактике различных асоциальных явлений в обществе и формированию здорового образа жизни в молодежной среде», - рассказал газете «Ингушетия» представитель РДНТ.

По его словам, жителей Ингушетии ждут новые отчетные концерты ДК всех уголков республики.

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