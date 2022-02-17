Учреждения ОФСИН России по Ингушетии были подвергнуты прокурорской проверке

В сопровождении начальника пенитенциарного ведомства региона Сергея Ролдугина представители надзорного органа совершили обход режимных корпусов следственного изолятора № 1, посетили карантинное отделение, столовую и медицинскую часть. Они проверили условия содержания, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, пообщались с ними в ходе покамерного обхода.

В медицинской части СИЗО-1 Темур Воробьев пообщался с медперсоналом на предмет обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и укомплектованности медицинской части специалистами.

Далее участники прокурорской проверки отправились в исправительный центр № 1, расположенный в городе Сунжа. В ходе визита прокурор осмотрел общежитие осужденных, спальные помещения, комнату воспитательной работы, помещения для приема пищи и умывальные комнаты. При встрече с осужденными был поднят вопрос наличия жалоб на условия содержания.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН России по республике, жалоб на условия содержания в адрес заместителя прокурора от лиц, содержащихся под стражей, не поступило.