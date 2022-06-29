Госзакупки

УФАС по Ингушетии выявлено 96 нарушений в сфере закупок

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В Магасе под руководством премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина, состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Руководитель управления федеральной антимонопольной службы по республике Батыр Точиев сообщил, что с прошлого года в рамках внеплановых проверок выявлено 96 нарушений в сфере закупок.

По его словам, при проведении процедур в рамках реализации нацпроектов региональными, федеральными и муниципальными заказчиками субъекта, также были обнаружены противозаконные действия, касаются они чаще — размещения информации в единой информационной системе и правил описания объекта закупки. Виновные должностные лица УФАС привлекаются к административной ответственности.

В свою очередь, председатель комитета государственного финансового контроля Анзор Костоев отметил, что в минувшем году ведомством выявлено 1 835 запрещенных мероприятий в сфере закупок, возбуждено 169 административных дел, и назначены штрафы на общую сумму свыше 2 млн рублей. По итогам исполнения выданных предписаний заказчиками региона устранено 762 ошибки.

Глава правительства обратил внимание на то, что решение этой проблемы требует усиленной работы.

«Проведение мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений — наша общая задача», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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