УФССП России по Ингушетии в социальных сетях

«УФССП России по Республике Ингушетия доводит до сведения жителей информацию об актуальных страницах управления в социальных сетях. Граждане, предпочитающие получать информацию в доступном формате, могут ознакомиться с новостями на интернет-платформах по следующим ссылкам: «ВКонтакте» ; «Одноклассники» , — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы управления Амирхан Бузуртанов.