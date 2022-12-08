УФССП России по Ингушетии в социальных сетях

0

Руководство Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии напоминает жителям республики о том, где можно узнать об актуальных новостях про деятельность ведомства.

«УФССП России по Республике Ингушетия доводит до сведения жителей информацию об актуальных страницах управления в социальных сетях. Граждане, предпочитающие получать информацию в доступном формате, могут ознакомиться с новостями на интернет-платформах по следующим ссылкам: «ВКонтакте» ; «Одноклассники» , — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы управления Амирхан Бузуртанов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в запуске окружной образовательной платформы «СтартМашук СКФО»
В Ингушетии ко Дню Героев Отечества пройдет праздничный концерт
Почтовики Ингушетии обещают, что все посылки дойдут до адресатов вовремя
По требованию прокуратуры ОПФР по Ингушетии выплатило ребенку 167 тыс. рублей
Полпред в СКФО провел рабочую встречу c ректорами вузов Северного Кавказа
Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдет в горной Ингушетии
Епископу Варлааму преподнесли картину с изображением храма Тхаба-Ерды в горной Ингушетии
С Нового года билеты на поезд станут дороже на 8,1%
Родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных
Народный фронт и «Юнармия» Ингушетии помогают обустроиться временно покинувшим Херсон
Двоих пострадавших в результате пожара в ТЦ Ингушетии госпитализировали в ожоговый центр Краснодара

Главное

Яндекс.Метрика

 