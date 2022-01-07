Кража

Угнанный в Ингушетии автомобиль вернулся в республику через Майкоп

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Угнанный из Ингушетии автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Аронта», вернулся в республику через Майкоп.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, накануне в дежурную часть ОМВД России по города Назрани обратился представитель ООО «Аронта» с заявлением о том, что 4 января неизвестное лицо похитило принадлежащий упомянутой организации автомобиль.

В ходе выезда следственно-оперативной группы автомашина обнаружена и изъята с территории частного домовладения, хозяин которого пояснил, что приобрел ее 4 января в городе Майкопе за 340 тысяч рублей у незнакомого ему лица, предварительно связавшись с ним по телефону, указанному в объявлении о срочной продаже.

Автомобиль доставлен на территорию ОМВД по Назрани.

По данному факту проводится проверка.

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