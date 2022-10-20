Угнавший «Мерседес» с помощью эвакуатора житель Ингушетии получил условный срок

«Судом установлено, что злоумышленник 2 июня 2022 года в Магасе по ул. Назарбаева с помощью эвакуатора угнал автомобиль марки «Мерседес — S420I». После он скрылся с места совершения преступления, а похищенный автомобиль вскоре сбыл третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» частью 2 статьей 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба).

Приговором Магасского районного суда республики ему с учетом возмещения причиненного материального ущерба потерпевшему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.