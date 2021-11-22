Штраф

Уголовный штраф за получение жителем Ингушетии взятки заменен на 400 часов обязательных работ

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По решению Карабулакского районного суда республики 37-летнему жителю Ингушетии за получение взятки назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 2 млн рублей.

Исполнительный документ о принудительном взыскании этой суммы с должника поступил в межрайонное отделение по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по республике.

«В рамках возбужденного исполнительного производства должник надлежащим образом уведомлен о последствиях неуплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания за совершенное преступление, однако выплат не производил и не обращался в суд с заявлением о предоставлении рассрочки», — сообщили газете «Ингушетия» в УФССП России по региону.

Судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Судья удовлетворил ходатайство судебного пристава и вынес постановление о назначении наказания должнику в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

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