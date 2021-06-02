Угрожавший ножом полицейскому житель Ингушетии предстанет перед судом
25-летний житель Ингушетии подозревается в угрозах ножом полицейскому. Злоумышленник задержан, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СКР по региону.
«По данным следствия, вечером 22 мая 2021 года подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома в городе Магас, с демонстрацией ножа высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, находившихся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92 УПК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.