Угрожавший ножом полицейскому житель Ингушетии предстанет перед судом

«По данным следствия, вечером 22 мая 2021 года подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома в городе Магас, с демонстрацией ножа высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, находившихся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91, 92 УПК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.