Благоустройство

Улица Мальсагова в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии будет благоустроена

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Улица Мальсагова в сельском поселении Яндаре будет включена в благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год.

Накануне координатор федерального проекта «Формирование современной городской среды» по региону, начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии, начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации Назрановского района выехали на место и ознакомились с ситуацией.

На улице Мальсагова у них состоялась встреча с жителями и депутатами сельского поселения Яндаре, по итогам которой было решено провести благоустроительные работы на объекте.

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