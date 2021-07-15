Улица Мальсагова в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии будет благоустроена

Накануне координатор федерального проекта «Формирование современной городской среды» по региону, начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии, начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации Назрановского района выехали на место и ознакомились с ситуацией.

На улице Мальсагова у них состоялась встреча с жителями и депутатами сельского поселения Яндаре, по итогам которой было решено провести благоустроительные работы на объекте.