Улица Мальсагова в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии будет благоустроена
Улица Мальсагова в сельском поселении Яндаре будет включена в благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год.
Накануне координатор федерального проекта «Формирование современной городской среды» по региону, начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии, начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации Назрановского района выехали на место и ознакомились с ситуацией.
На улице Мальсагова у них состоялась встреча с жителями и депутатами сельского поселения Яндаре, по итогам которой было решено провести благоустроительные работы на объекте.