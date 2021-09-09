Благоустройство

Улица Мира в Малгобеке Ингушетии пополнила список благоустроенных территорий

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Благоустройство улицы Мира в Малгобеке по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершено.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, там уже проложен тротуар, завершено устройство асфальтового покрытия дорожного полотна и уличного освещения. Чистоту и безопасность благоустроенной территории уже оценили горожане, которые теперь могут смело передвигаться по улице после дождя и в вечернее время.

Говоря о программе и работах, которые проводятся в рамках ее реализации, мэр города Мусса Галаев отметил: «Малгобек участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с начала его старта, с 2017 года. С тех пор в городе благоустроены десятки общественных и дворовых территорий. Но это ещё не конец. Благоустройство города будет продолжено до 2024 года».

До конца 2021 года в городе воинской славы полностью завершат благоустройство 7 улиц. Работы на 5 объектах практически завершены.

 

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