Умер первый министр печати и информации Ингушетии Ратмир Льянов

Он был разносторонней творческой личностью. Помимо телевизионных проектов, Ратмир Мухарбекович писал статьи, одна из которых «Разбудите меня перед смертью...», получила в 2015 году специальный приз всероссийского исламского конкурса. Написал книгу «Белый верх, черный низ».

Родившийся в Казахстане после депортации ингушского народа в 1951 году, он был среди тех, кто мечтал о возрождении государственности Ингушетии и принимал участие в этом процессе. В сложный и драматичный период для народа, когда было создано ГТРК «Ингушетия» в декабре 1992 года, Ратмир Льянов был наставником для молодых журналистов.

Последней работой гендиректора студии «Полиграф» стал фильм о первом Герое России, летчике-испытателе Суламбеке Осканове, который погиб 7 февраля 1992 года в Липецкой области, уводя неисправный МиГ-29 от населенного пункта.

Тогда в интервью газете «Ингушетия» Ратмир Льянов сказал про Суламбека Осканова: «Он сделал прорыв. Прорыв в недоверии, которое искусственно создавали вокруг моего народа и после его возвращения из депортации. Стал первым генералом из числа ингушей и чеченцев. Только из-за этого он заслуживает того, чтобы о нем знали все».

Похоронили известного телережиссера на кладбище сельского поселения Новый Редант Малгобекского района.

Коллектив нашего издания выражает соболезнования родным и близким Ратмира Льянова.

Дала гешт долда цуна!