Умер руководитель мемориального комплекса памяти жертв осени 1992 года в Назрани Аюп Цуров

Он долгие годы возглавлял Ингушскую региональную общественную организацию «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших». Не раз встречался с коллегами из других регионов, в том числе — Северной Осетии.

Он не понаслышке знал о проблеме без вести пропавших, во время трагических событий в октябре-ноябре 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, когда десятки тысяч ингушей были вынуждены покинуть свои дома, Аюп Цуров потерял троих братьев.

В одном из интервью газете «Ингушетия», он с горечью отметил, что отдельные чиновники и в федеральном центре, и на месте (в Северной Осетии) с радостью готовы забыть, что есть такая проблема — без вести пропавшие (до сих пор в этом списке 192 ингуша). «У них своих текущих дел хватает. Если мы и другие общественники их не будем тревожить, судьбы пропавших никого не будут интересовать, их имена предадут забвению, в чем я нисколько не сомневаюсь», — сказал Аюп Цуров.

На похоронах известного общественника побывали депутат Госдумы Муслим Татриев, председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев, первый заместитель премьер-министра региона Магомед Евлоев, депутаты, члены правительства. Они выразили соболезнования родным и близким Аюпа Цурова от имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматоав, от себя и оказали материальную помощь.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным Аюпа Цурова.

Дала гешт долда!