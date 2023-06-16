Умер старший брат первого Президента Ингушетии Руслана Аушева

На похоронах генерал-майора побывали исполняющий обязанности премьер-министра республики Магомед Евлоев, председатель Народного собрания Магомет Тумгоев, депутаты регионального парламента и члены правительства. Они выразили соболезнования, отметив, что уход Адама Аушева — большая потеря для народа.

Аушев Адам Султанович 1953 года рождения, в 1975 году окончил общевойсковое командное училище имени Маршала СССР Еременко. Выполнял интернациональный долг в Афганистане, был тяжело ранен.

В 1987 году окончил общевойсковую академию имени Фрунзе. В 1993 году был назначен секретарем Совета безопасности страны. В 1994-м Адам Аушев — в центральном аппарате МВД России. В 1995-м — начальник УБОП Северокавказского управления МВД (Ростов-на-Дону).

В 1998 году — заместитель начальника УБОП МВД России. 1999-2000 годах — полномочный представитель МВД России на Северном Кавказе. С 2000 года — главный инспектор МВД России. В 2002-2006 годах — заместитель секретаря Союза Белоруссии и России. С 2006 года на пенсии, президент Фонда ветеранов войн и конфликтов города Москвы. Генерал-майор.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования первому Президенту республики Руслану Аушеву, близким и родным Адама Султановича.

Дала гешт долда!