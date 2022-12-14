Утрата

Умерла первая и единственная ингушка доктор химических наук — Захидат Хасановна Султыгова

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Пришла печальная весть: скончалась заведующая кафедрой химии Ингушского госуниверситета, видный ученый, первая и единственная ингушка доктор химических наук — Захидат Хасановна Султыгова.

Захидат Султыгова родилась 21 января 1950 года в городе Кокчетаве Казахстана в семье активного участника Великой Отечественной войны Хасана Султыгова, депортированного в 1944 году вместе со всем народом.

В 1968 году поступает на технологический факультет Грозненского нефтяного института и с 4-го курса переводится в Московский институт пищевой промышленности на аналогичный факультет.

После окончания вуза возвращается домой и в 1973-1979 годах работает инженером-микробиологом объединения «Чечингушвино». Поступает в очную аспирантуру Московского института пищевой промышленности и с 1983 году, после успешной защиты кандидатской диссертации, до 1988 года преподает там же. По возвращении в Грозный, работает старшим научным сотрудником НПО «Грознефтехим», заведующей лабораторией НПП «Информнефть».

С 1994 года возглавляет кафедру химии Ингушского госуниверситета. В 1995 −2021 годах проректор ИнгГу по научной работе. Под ее руководством десятки аспирантов из Ингушетии поступили в аспирантуры различных вузов страны и успешно защитили диссертации.

Первая и единственная ингушка — доктор химических наук. Член учебно-методического объединения Московского госуниверситета имени Ломоносова, ассоциации экономического взаимодействия ЮФО «Северный Кавказ». Почетный работник высшего и профессионального образования России (2002), Заслуженный деятель науки Ингушетии (2004). Награждена орденом «За заслуги» (2005). Автор более 50 научных работ. (Материал предоставлен Якубом Птиевым — ред.).

Захидат Хасановна всегда шла навстречу журналистам, с удовольствием рассказывала о вузе, студентах, своей работе.

Коллектив газеты «Ингушетия» и Ингушское региональное отделение Союза журналистов России выражают соболезнования родным, близким, коллегам Захидат Султыговой.

Дала гешт долда!

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