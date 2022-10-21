УПЧ по Ингушетии и АНО «Диалог Регионы» заключили соглашение о сотрудничестве

Представителем организации по реализации документа на территории республики является руководитель центра управления регионом Магомед Мальсагов, сообщили газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе УПЧ.

Соглашение направлено на организацию взаимодействия и взаимного обмена информацией между сторонами в целях мониторинга состояния соблюдения прав граждан, формирование комплексной картины проблем путем анализа обращений и жалоб жителей, не только в государственные органы, но и через социальные сети, определение наиболее актуальных проблем жителей Ингушетии на основе анализа информационного пространства и мониторинга публикаций, отзывов и комментарий граждан.

Также предусмотрены иные формы сотрудничества — проведение взаимных консультаций, совместных «круглых столов» и дискуссий по вопросам, представляющим взаимный интерес сторон.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве положительно повлияет на повышение эффективности коммуникации между жителями республики и властью», — отметили в УПЧ.