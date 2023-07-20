Прием граждан

УПЧ в Ингушетии и руководитель УФССП по региону проведут совместный прием граждан

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и главный судебный пристав республики Зелимхан Костоев 25 июля текущего года проведут совместный прием граждан.

Как сообщили в аппарате УПЧ, обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Заявления и жалобы граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Отмечается, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Время приема: с 10 до 13 часов по адресу: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется по тел.: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

 

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