УПЧ в Ингушетии Ибрагим Цечоев поздравил жителей республики с Днем прав человека

«Уважение достоинства каждой личности, соблюдение прав человека и основных свобод, независимо от национальности, языка, вероисповедания, укрепление дружелюбия и взаимопонимания между людьми — для нас равнозначно сохранению многовекового исторического наследия и духовных ценностей. Защита прав человека была и остается основной обязанностью государства», — отметил Цечоев в своем обращении.

Он пожелал все здоровья, благополучия «и, конечно, соблюдения прав во всех жизненных ситуациях».

Напомним, ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря Днем прав человека.