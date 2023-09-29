Культура

УПЧ в Ингушетии предложил нормативно закрепить технологии изготовления национального костюма

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Депутаты Народного собрания республики в первом чтении одобрили инициативу уполномоченного по правам человека в регионе Ибрагима Цечоева о закреплении технологии приготовления блюд национальной кухни, а также национальных боевых искусств ингушского народа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УПЧ РИ.

«Уполномоченный по правам человека представил на слушание депутатам законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия от 6 сентября 2019 года «О нематериальном культурном наследии в Ингушетии». Омбудсмен предложил внести изменения в республиканский закон в целях дополнения его содержания в части видов объектов нематериального культурного наследия в регионе», — сказал собеседник издания.

По его данным, дополнения к действующему закону позволят нормативно закрепить объекты нематериального культурного наследия ингушского народа, такие как технологии изготовления национального костюма и предметов национальной одежды, технологии приготовления блюд, а также техники национальных видов спорта и боевых искусств.

Более того, эти изменения позволят сохранить, защитить, популяризовать и повысить роль культурных и национальных ценностей самобытности ингушского общества.

Законопроект омбудсмена прошел процедуру первого чтения в Народном собрании Ингушетии.

Цечоев считает, что воспитание свободной, осознающей свое достоинство личности, которой присущи устойчивые нравственные качества и умение жить в мире и согласии в поликультурной среде, невозможно без знания своих культурных прав и без сохранения своей национальной самобытности.

«Культурные права представляют собой неотъемлемую часть прав человека и, как и другие права, являются универсальными, неделимыми и взаимозависимыми», — заявил уполномоченный по правам человека.

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