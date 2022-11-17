УПЧ в Ингушетии принимает участие во работе координационного совета уполномоченных по правам человека
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев принимает участие во Всероссийском координационном совете под председательством УПЧ в России Татьяны Москальковой.
Основные темы мероприятия — защита прав человека в сфере миграции и обеспечение соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации.
Отмечается, что региональные уполномоченные выработают согласованную стратегию и тактику действий в правозащитной сфере, обменяются практикой работы, подготовят рекомендации по совершенствованию законодательства.