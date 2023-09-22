УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием заместителя прокурора региона

«Прием будет организован в целях обеспечения дополнительных гарантий по защите прав и свобод человека, а также гражданина», — рассказал собеседник.

Отмечается, что по обращениям будут даны разъяснения о средствах, которые граждане могут использовать для защиты своих прав.

«Для оперативного рассмотрения доводов необходимо подготовить письменное обращение с изложением всех сведений», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что прием состоится с 10 до 13 часов в Магасе, на улице Дошлуко Мальсагова, д. 11.