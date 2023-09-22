Прием граждан

УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием заместителя прокурора региона

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Уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев и первый заместитель прокурора Ингушетии Темур Воробьев проведут прием граждан 27 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прием будет организован в целях обеспечения дополнительных гарантий по защите прав и свобод человека, а также гражданина», — рассказал собеседник.

Отмечается, что по обращениям будут даны разъяснения о средствах, которые граждане могут использовать для защиты своих прав.

«Для оперативного рассмотрения доводов необходимо подготовить письменное обращение с изложением всех сведений», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что прием состоится с 10 до 13 часов в Магасе, на улице Дошлуко Мальсагова, д. 11.

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