УПЧ в Ингушетии проведет прием граждан с участием заместителя прокурора региона
Уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев и первый заместитель прокурора Ингушетии Темур Воробьев проведут прием граждан 27 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прием будет организован в целях обеспечения дополнительных гарантий по защите прав и свобод человека, а также гражданина», — рассказал собеседник.
Отмечается, что по обращениям будут даны разъяснения о средствах, которые граждане могут использовать для защиты своих прав.
«Для оперативного рассмотрения доводов необходимо подготовить письменное обращение с изложением всех сведений», — добавили в пресс-службе.
Сообщается, что прием состоится с 10 до 13 часов в Магасе, на улице Дошлуко Мальсагова, д. 11.