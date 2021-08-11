Уполномоченный по правам человека и министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии провели совместный прием граждан
Уполномоченный по правам человека и министр труда, занятости и социального развития Ингушетии провели совместный прием граждан. Об этом сообщает официальный сайт информационно-аналитического сектора УПЧ в республике. Основная цель встречи, состоявшейся в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия, защита прав жителей региона на социальное обеспечение.
Граждане обратились к уполномоченному по правам человека Ибрагиму Цечоеву и к министру труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекиру Муталиеву по вопросам оказания содействия в получении выплат для улучшения жилищных условий, выплат и бесплатных услуг в рамках социального контракта, материальной помощи для выезда на иногороднее лечение и по вопросам трудоустройства.
По итогам приема гражданам даны разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и законных интересов. Также были приняты письменные заявления для рассмотрения по существу, большинство из них взято на особый контроль министром труда, занятости и социального развития республики.