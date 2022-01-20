Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и президент адвокатской палаты проведут прием граждан

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В Магасе 26 января уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев и президент адвокатской палаты региона Зарета Хаутиева проведут совместный прием граждан.

Как сообщили газете «Ингушетия» информационно-аналитическом секторе УПЧ, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно, обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Республики Ингушетия» будет проводиться с 10:00 ч. до 17:00 ч. по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

На постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Ингушетии — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.

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