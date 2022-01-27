Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и президент адвокатской палаты провели день правовой помощи

Как сообщил газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе УПЧ, в ходе мероприятия за правовой помощью обратились граждане по вопросам неправомерных действий должностных лиц органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных служб судебных приставов и государственной регистрации, кадастра и картографии, кадастровой палаты, бюро медико-социальной экспертизы, врачей республиканского клинического перинатального центра и др.

Граждан консультировали в устной форме, составляли для них заявления, жалобы и другие документы правового характера. Принятые к рассмотрению аппаратом уполномоченного по правам человека в республике жалобы были взяты на контроль.

Напомним, подобное мероприятие в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению Республики Ингушетия» в УПЧ в регионе проводится в каждую последнюю среду месяца.