Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и замминистра труда проведут прием граждан

По сообщению информационно-аналитического сектора УПЧ в регионе, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно можно будет получить разъяснения о средствах, которые граждане вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70 и 8(8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.