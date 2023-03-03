Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и замминистра труда проведут прием граждан

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В Магасе 7 марта текущего года состоится совместный прием граждан уполномоченного по правам человека в Ингушетии Ибрагима Цечоева и заместителя министра труда, занятости и социального развития республики Беслана Оздоева.

По сообщению информационно-аналитического сектора УПЧ в регионе, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно можно будет получить разъяснения о средствах, которые граждане вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70 и 8(8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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