Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и зампрокурора региона проведут прием граждан

Прием состоится в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, сообщили в информационно-аналитическом секторе УПЧ.

Рассмотрение заявлений и жалоб будет осуществляться в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: город Магас, улица имени Дошлуко Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75, ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.