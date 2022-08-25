Гуманитарная помощь

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии передал гуманитарный груз для школы и больницы в ЛНР

0

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев при содействии предпринимателя из республики передал гуманитарный груз для школы и больницы в городе Кировске ЛНР.

«В Кировскую среднюю школу номер три передана мебель на 100 ученических и 5 учительских мест, и классные доски, а в городскую больницу — медикаменты для оказания первой медицинской помощи на 100 человек», — сказал газете «Ингушетия» сотрудник информационно-аналитического сектора УПЧ в регионе.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 августа этого года, поселок городского типа Червоногвардейский подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате разрушено здание учебно-воспитательного комплекса номер 18 города Кировска, расположенное в указанном поселке. Новая начальная школа будет организована на базе поселкового ясли-сада и СОШ номер три.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что Ибрагим Цечоев принял участие в Международном форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс — реалии», проходившем в Луганске 22 августа.

В своем выступлении уполномоченный по правам человека в республике напомнил, что главной обязанностью государств является защита прав человека, проведение эффективных расследований, гарантирование получения правовой защиты и возмещения, а также отметил факт острой необходимости установления истины грубых и массовых нарушений прав человека, допускаемых и поощряемых военно-политическим руководством Украины.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке Ингушетии по нацпроекту благоустраивают улицу
Инфраструктурные облигации теперь можно использовать для строительства жилья
В Ингушетии создадут искусственные водоемы для орошения полей
Дзюдоист Хасан Халмурзиев завоевал «золото» на спартакиаде по летним видам спорта
Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка
Сотрудник филиала банка в Ингушетии подозревается в хищении 30 тыс. рублей
Ингушские села Экажево и Сурхахи свяжут качественным дорожным полотном
В столице Ингушетии на фестивале «Голос гармони» соберутся лучшие исполнители со всего Кавказа
Пятеро юных жителей Ингушетии представят республику на Детском культурном форуме в Москве
Ингушетия на 100% выполнила дорожные работы от годового плана
Полицейские и ветеран МВД Ингушетии встретились с ребятами в детском лагере «Эрзи»

Главное

Яндекс.Метрика

 