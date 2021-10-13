Уполномоченный по правам человека в Ингушетии предложил правительству республики создать единый социальный справочник

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Целью указанной инициативы является более полная и всесторонняя реализация своих прав жителями Республики Ингушетия путем их информирования о всех мерах социальной поддержки, предоставляемых на республиканском и федеральном уровне.

Как сообщает информационно-аналитический сектор Уполномоченного по правам человека в РИ, после анализа обращений граждан, поступающих в аппарат Уполномоченного, руководитель ведомства Ибрагим Цечоев предложил правительству Ингушетии разработать и разместить на сайтах компетентных государственных органов актуальную информацию о мерах социальной поддержки различным категориям граждан, в виде социального справочника — единой электронной информационной памятки с указанием всех категорий граждан, имеющих права на социальную поддержку и помощь, их виды и способы получения.

 

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