Уполномоченный по правам человека в Ингушетии предложил правительству республики создать единый социальный справочник

Как сообщает информационно-аналитический сектор Уполномоченного по правам человека в РИ, после анализа обращений граждан, поступающих в аппарат Уполномоченного, руководитель ведомства Ибрагим Цечоев предложил правительству Ингушетии разработать и разместить на сайтах компетентных государственных органов актуальную информацию о мерах социальной поддержки различным категориям граждан, в виде социального справочника — единой электронной информационной памятки с указанием всех категорий граждан, имеющих права на социальную поддержку и помощь, их виды и способы получения.