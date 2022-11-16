Конференция

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принимает участие в конференции по защите прав молодежи

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев принимает участие в работе VI Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», проходящей Москве и посвященной правовым механизмам защиты прав молодежи.

С приветственным адресом к участникам мероприятия обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что необходимо рассмотреть круг вопросов связанных с защитой прав молодежи, обеспечением социальной поддержки юношей и девушек, доступности образования, расширением возможностей для самореализации и трудоустройства, активного участия в политической и общественной жизни.

В мероприятии принимают участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и более 20 омбудсменов иностранных государств — Ирана, Турции, Катара, Пакистана, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и других, а также представители международных организаций, в том числе УВКБ ООН, Международного комитета Красного Креста, парламентарии, уполномоченные по правам человека в субъектах страны, представители гражданского и научного сообществ. Также представители администрации Президента России, Совета Федерации, Госдумы, МИД.

Проходят дискуссии по самым актуальным молодежным проблемам и обмен опытом с иностранными коллегами, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии.

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