Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принимает участие в конференции по защите прав молодежи

С приветственным адресом к участникам мероприятия обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что необходимо рассмотреть круг вопросов связанных с защитой прав молодежи, обеспечением социальной поддержки юношей и девушек, доступности образования, расширением возможностей для самореализации и трудоустройства, активного участия в политической и общественной жизни.

В мероприятии принимают участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и более 20 омбудсменов иностранных государств — Ирана, Турции, Катара, Пакистана, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и других, а также представители международных организаций, в том числе УВКБ ООН, Международного комитета Красного Креста, парламентарии, уполномоченные по правам человека в субъектах страны, представители гражданского и научного сообществ. Также представители администрации Президента России, Совета Федерации, Госдумы, МИД.

Проходят дискуссии по самым актуальным молодежным проблемам и обмен опытом с иностранными коллегами, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии.