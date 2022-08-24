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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принял участие в правовом форуме, проходившем в Луганске

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев принял участие в Международном форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс — реалии», проходившем в Луганске 22 августа.

В своем выступлении Цечоев напомнил, что главной обязанностью государств является защита прав человека, проведение эффективных расследований, гарантирование получения правовой защиты и возмещения, а также отметил факт острой необходимости установления истины грубых и массовых нарушений прав человека, допускаемых и поощряемых военно-политическим руководством Украины.

В мероприятии приняли участие эксперты и правозащитники из США, Финляндии, Чехии, Сербии, Италии.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова обозначила необходимость создания международного независимого судебного органа для защиты прав человека и установления справедливости в отношении граждан Донбасса, сообщили газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе УПЧ в республике.

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