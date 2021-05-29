Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно они могут получить разъяснения о средствах, которые вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться по адресу: город Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

Также напоминаем, что на постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в республике — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.