Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев 3 июня текущего года с 10 до 18 часов будет проводить прием граждан «в целях обеспечения защиты конституционного права на жилище».

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного, заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно они могут получить разъяснения о средствах, которые вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться по адресу: город Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

Также напоминаем, что на постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в республике — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.

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