Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан Малгобекского района

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В администрации Малгобекского района 9 декабря уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и глава муниципалитета Камбулат Кузьгов проведут совместный прием граждан.

Обращения и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также они могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 9:30 до 12:30 мск по адресу: город Малгобек, улица Осканова, 3.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в регионе.

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