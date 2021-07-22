Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан по вопросам охраны здоровья

Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно, обратившиеся могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10 до 17 часов по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92.