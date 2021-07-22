Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан по вопросам охраны здоровья
Для обеспечения защиты конституционных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь жителей Ингушетии, в пятницу, 23 июля этого года, в аппарате уполномоченного по правам человека в республике состоится совместный прием граждан с участием заместителя министра здравоохранения региона.
Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.
Одновременно, обратившиеся могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
Прием будет проводиться с 10 до 17 часов по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11.
Номера для предварительной записи: 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92.