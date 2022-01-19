Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием граждан с участием замминистра здравоохранения республики

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В Ингушетии состоялся совместный прием граждан уполномоченного по правам человека в республике Ибрагима Цечоева и заместителя министра здравоохранения региона Билана Арчакова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе УПЧ, граждане обратились с жалобами на отсутствие лекарственных препаратов и некачественную медицинскую помощь в лечебно-профилактических учреждениях, на неправомерные действия должностных лиц бюро медико-социальной экспертизы, на не выделение путевки на санаторно-курортное лечение и по другим вопросам.

По итогам приема гражданам были даны необходимые разъяснения, им рассказали о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и законных интересов. Также были приняты письменные заявления. Их рассмотрение взято на контроль уполномоченным по правам человека и заместителем министра здравоохранения республики.

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