Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием осужденных в СИЗО

В мероприятии приняли участие начальник отдела аппарата УПЧ по работе с обращениями граждан Абабукар Цечоев и помощник начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраил Харсиев.

В основном обращения касались решений предварительного следствия и судебных актов, с которыми заявители не согласны. Были затронуты вопросы, связанные с предоставлением медицинской помощи, телефонных разговоров с родственниками, замены заключения под стражу на домашний арест.

Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения и консультации, сообщает пресс-служба ОФСИН России по Ингушетии.