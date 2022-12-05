Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием осужденных в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и депутат Народного собрания республики Абукар Дзортов посетили следственный изолятор регионального отдела ФСИН России и провели прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В мероприятии приняли участие начальник отдела аппарата УПЧ по работе с обращениями граждан Абабукар Цечоев и помощник начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраил Харсиев.

В основном обращения касались решений предварительного следствия и судебных актов, с которыми заявители не согласны. Были затронуты вопросы, связанные с предоставлением медицинской помощи, телефонных разговоров с родственниками, замены заключения под стражу на домашний арест.

Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения и консультации, сообщает пресс-служба ОФСИН России по Ингушетии.

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