Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проверил условия содержания подсудимых по «ингушскому делу»

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев с коллегой из Ставропольского края Николаем Лисинским, начальником УФСИН России по Ставрополю Анзором Ирисхановым, а также представителями прокуратуры этого региона посетил СИЗО-2 УФСИН в городе Пятигорске.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного по правам человека в республике, поводом для выездной проверки стала размещенная в сети интернет информация о возможных нарушениях прав подсудимых по «ингушскому делу», содержащихся в следственном изоляторе.

В ходе беседы Цечоева с подсудимыми — жителями Ингушетии, поступила жалоба об отсутствии в одной камере горячей воды. В ходе проверки установлено, что в настоящее время ведутся ремонтные работы, проблема с подачей горячей воды в камеру будет решена в ближайшее время.

Другие жалобы на условия содержания и жалобы на качество оказываемой медицинской помощи лиц, содержащихся под стражей, не поступили.

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