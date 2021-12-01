Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проверил условия содержания подсудимых по «ингушскому делу»

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного по правам человека в республике, поводом для выездной проверки стала размещенная в сети интернет информация о возможных нарушениях прав подсудимых по «ингушскому делу», содержащихся в следственном изоляторе.

В ходе беседы Цечоева с подсудимыми — жителями Ингушетии, поступила жалоба об отсутствии в одной камере горячей воды. В ходе проверки установлено, что в настоящее время ведутся ремонтные работы, проблема с подачей горячей воды в камеру будет решена в ближайшее время.

Другие жалобы на условия содержания и жалобы на качество оказываемой медицинской помощи лиц, содержащихся под стражей, не поступили.