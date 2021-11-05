Прием граждан

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провёл приём граждан в администрации Сунженского района

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и исполняющий обязанности главы администрации Сунженского района Беслан Цечоев провели совместный приём граждан.

К чиновникам обратились 9 человек. Жалобы и обращения граждан касались вопросов жилищного обеспечения, выделения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, трудоустройства и др.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, каждому из обратившихся на приёме граждан были даны устные разъяснения по интересующим вопросам, а также рекомендации правового характера. Обращения, требующие дополнительного изучения, были взяты на рассмотрение.

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