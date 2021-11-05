Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провёл приём граждан в администрации Сунженского района

К чиновникам обратились 9 человек. Жалобы и обращения граждан касались вопросов жилищного обеспечения, выделения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, трудоустройства и др.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, каждому из обратившихся на приёме граждан были даны устные разъяснения по интересующим вопросам, а также рекомендации правового характера. Обращения, требующие дополнительного изучения, были взяты на рассмотрение.