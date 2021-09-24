Уполномоченный по правам человека в Ингушетии содействует возвращению из Турции в Россию 4-х несовершеннолетних детей

В частности, в адрес уполномоченного Ибрагима Цечоева поступили заявления об оказании содействия в возвращении из Турции в Россию четырёх несовершеннолетних детей, ранее проживавших в Ингушетии и оставшихся за границей без попечения родителей.

Ибрагим Цечоев рассмотрел обращение и направил соответствующие материалы уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В конечном счёте, в адрес Министерства иностранных дел РФ и главного омбудсмена Турецкой Республики Шарафа Малкоча были направлены обращения об оказании содействия в возвращении на родину несовершеннолетних граждан России.