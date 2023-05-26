Уполномоченный по правам человека в Ингушетии выступил на Всероссийском координационном совете в Москве

«Отсутствие доступной среды приводит к исключению лиц с ОВЗ из экономической и социальной жизни», — отметил в своем выступлении уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев.

По его словам, в регионах СКФО сложилась определенная практика социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество. В субъектах округа реализуются программы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, проводится активная работа по развитию адаптивной физической культуры и спорта, развиваются такие социально значимые проекты, как «Социальный патронаж», «Санаторий на дому», «Социальное такси», «Туризм — доступная среда», «Иппотерапия для детей с инвалидностью» и многие другие. Динамично осуществляется практика интеграции людей с ОВЗ в культурную и творческую среды. К примеру, в учреждениях культуры предоставляется возможность для стажировки выпускникам-инвалидам.

В своем выступлении Ибрагим Цечоев подчеркнул, что в настоящее время проблемы социальной интеграции и адаптации инвалидов в общество в СКФО носят общий характер. К ним относятся отсутствие специальных приспособлений для инвалидов на социальных объектах и общественном транспорте, существующая межведомственная разобщенность, проблема в организации эффективной совместной трудовой деятельности организаций в работе с инвалидами и другие немаловажные факторы.

В завершение своего доклада уполномоченный по правам человека в республике представил на всеобщее обсуждение предложения для решения существующих проблем, которые препятствуют плодотворному развитию социального интегрирования и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество в Северо-Кавказском федеральном округе.