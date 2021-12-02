Уполномоченный по правам человека в России предложила наложить запрет на выселение семей с детьми из жилья

Заявление прозвучало в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите жилищных прав людей.

«Важной проблемой остается выселение из единственного жилья семей с детьми. Нельзя выселять семьи с детьми на улицу. Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми. Пусть банки думают, кому они дают деньги, что они рискуют», — цитирует издание Москалькову.

Как уточняют в аппарате уполномоченного, речь идет о двух ситуациях: выселение из жилья за долги и выселение из служебного жилья. По данным вопросам количество жалоб увеличилось почти в два раза. В частности, за долги семьи могут оказаться без крыши над головой, если брали квартиру в ипотеку. Однако к беде могут привести и другие долги.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос о законодательном ограничении обращений о взыскании на единственное жилье у должника, имеющего несовершеннолетних детей, — так бы мы это сформулировали», — заявила Москалькова. Она добавила, что назрела потребность реформирования жилищного законодательства в этой части, Верховный суд России и Конституционный суд неоднократно поднимали эти вопросы, отмечает «РГ».