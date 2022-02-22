Управделами в Ингушетии вменяют незаконную раздачу 15 земельных участков

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Управляющая делами администрации сельского поселения Али-Юрт Назрановского района подозревается в незаконной выдаче 15 земельных участков общей стоимостью 5,2 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«52-летняя управделами муниципалитета при отсутствии законных оснований выдавала подложные выписки из похозяйственней книги и постановлений администрации сельского поселения о наличии у них права владения земельными участками. Указанные документы послужили основанием для регистрации права собственности на 15 земельных участков, общей кадастровой стоимостью более 5,2 млн рублей», — сказал собеседник.

По его словам, в результате муниципалитет утратил право собственности на земельные участки.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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