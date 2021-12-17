Упрдор «Кавказ» подготовил федеральные дороги Ингушетии к предстоящей зиме

Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении федеральных автомобильных дорог «Кавказ», против наледи подготовлено почти 9 тысяч тонн песко-соляной смеси, образцы которой успешно прошли лабораторные испытания. С ноября текущего года на подведомственной сети использовано 8 тонн противогололедных материалов (ПГМ). Если природа преподнесёт экстремальные «сюрпризы», то задействуют ПГМ с повышенным содержанием твердых реагентов и хлоридов. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций две пескобазы рассредоточены по территории республики равномерно.

Отмечается, что скрупулёзно изучены потенциально опасные участки автодорог, где при возникновении неблагоприятных погодных условий будут иметь место затруднения движения. Также рассмотрены возможные маршруты объездов и безопасных мест стоянок для машин. Для дорожников и спецтехники подготовлены отапливаемые помещения и тёплые стоянки.

Для контроля температуры поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети оборудованы дорожные метеостанции. Специалистами ФКУ Упрдор «Кавказ» отлажено круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС, ГИБДД и ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Вся дорожная техника подключена к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы ГЛОНАСС.

Напомним, в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится 42,5 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ингушетии. Это трасса Р-217 «Кавказ» и подъездная дорога к г. Магасу, относящаяся к этой трассе.