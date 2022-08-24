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Уроки мужества и выставки пройдут в Ингушетии, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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По поручению премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина в населенных пунктах республики разместят баннеры и растяжки, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню окончания Второй мировой войны.

3 сентября на Мемориале памяти и славы в городе Назрани состоится памятное мероприятие с участием представителей органов власти, общественности, молодежи, горских кадетов и юнармейцев.

В музеях, сельских ДК, школах региона пройдут: правовой час «Будь солидарным в борьбе с терроризмом», открытые уроки памяти и мужества «Терроризм — угроза и вызов современной цивилизации», конкурсы детских рисунков на асфальте «Дети против терроризма», выставка «Вместе против терроризма» и ряд других мероприятий.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом от 21 июля 2005 года.

День окончания Второй мировой войны — 3 сентября — памятная дата России. Установлена федеральным законом от 24 апреля 2020 года.

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