Уроки мужества и выставки пройдут в Ингушетии, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября на Мемориале памяти и славы в городе Назрани состоится памятное мероприятие с участием представителей органов власти, общественности, молодежи, горских кадетов и юнармейцев.

В музеях, сельских ДК, школах региона пройдут: правовой час «Будь солидарным в борьбе с терроризмом», открытые уроки памяти и мужества «Терроризм — угроза и вызов современной цивилизации», конкурсы детских рисунков на асфальте «Дети против терроризма», выставка «Вместе против терроризма» и ряд других мероприятий.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом от 21 июля 2005 года.

День окончания Второй мировой войны — 3 сентября — памятная дата России. Установлена федеральным законом от 24 апреля 2020 года.