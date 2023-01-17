Нацпроекты

Уровень исполнения нацпроектов в Ингушетии в прошлом году достиг рекордных 98%

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Уровень исполнения нацпроектов в Ингушетии в прошлом году достиг 98%, это наилучший показатель за весь период осуществления нацпроектов в республике.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и правительства субъекта, если за позапрошлый год число неиспользованных денежных средств достигало 2 млрд 811 млн рублей, то по итогам прошлого года остатки исчислялись лишь 266 млн 694 тыс. рублей.
В 2022 году в рамках 12 национальных проектов в Ингушетии исполнялись 43 региональных проекта.
«На 100% были освоены федеральные средства по нацпроектам «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика» и некоторым другим», — подчеркнул руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, в этом деле надо вовремя устранять проблемы, желательно в сжатые сроки, и избегать их в дальнейшем.

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