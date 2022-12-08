Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился на 5% в 2022 году

«В 2022 году в Ингушетии была продолжена работа по реализации комплекса мер по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения региона. В рамках этого комплекса и в целях реализации государственных программ республики, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета в 2022 году, охвачено около 26 тысяч участников и трудоустроено более 11 тысяч человек», — сказал Хаджибекир Муталиев.

По его словам, в результате всех реализованных программ и проведенных мероприятий отмечается снижение численности людей, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных.

«К примеру, на 1 ноября 2022 года эта цифра составила 26,1 тысяч человек, а в прошлом году по итогам 10 месяцев показатель держался на отметке в 38,9 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10%», — добавил министр.

«Проблема безработицы — одна из самых острых в нашей республике. Она требует серьезного подхода. Одной из черт ингушского народа является трудолюбие и ответственность. Необходимо привлекать к подобным мероприятиям как можно больше людей, проводить заранее оповестительную работу в социальных сетях и СМИ, чтобы жители региона знали о возможностях, которые им предоставляются. И конечно, снижение уровня безработицы не может не радовать», — сказал Глава Ингушетии.

По данным Минтруда, в рамках реализации господдержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных жителей региона удалось устроить на работу 1 204 человека, что составляет 80,5 % от планового показателя. Кроме того, в текущем году программой предоставления государственной социальной помощи на основе соцконтракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим жителям республики в Ингушетия было охвачено 2 355 человек.

До конца года в республике планируют заключить договора и организовать общественные работы почти для 400 человек, зарегистрированных в органах службы занятости населения в поисках подходящей работы, на данный момент уже заключено 322 договора.

Согласно данным Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения Ингушетии за январь — июль 2022 года составила 276,4 тыс. человек., из них 198,2 тыс. заняты в экономике и 78,2 тыс. классифицируются как безработные. Основной контингент зарегистрированных безработных граждан составляют мужчины — 52%.