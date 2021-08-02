Уроженцы Ингушетии стали выпускниками Казанского танкового училища

В торжественной обстановке новоиспечённым офицерам вручили аттестаты. Поздравить молодых ребят приехал полномочный представитель Ингушетии в Уральском федеральном округе Куреш Аушев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, в результате распределения Руслан Аушев назначен командиром взвода в Юрге, а Илеза Аушева направили командиром взвода в Чебаркуль.