Уроженцы Ингушетии стали выпускниками Казанского танкового училища

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Уроженцы Ингушетии братья Руслан и Илез Аушевы стали выпускниками Казанского танкового училища.

В торжественной обстановке новоиспечённым офицерам вручили аттестаты. Поздравить молодых ребят приехал полномочный представитель Ингушетии в Уральском федеральном округе Куреш Аушев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, в результате распределения Руслан Аушев назначен командиром взвода в Юрге, а Илеза Аушева направили командиром взвода в Чебаркуль.

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