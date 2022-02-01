Уроженец сельского поселения Нестеровское Ингушетии завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе

Около 150 спортсменов до 21 года в течение трёх дней боролись в Тамбове за медали в различных весовых категориях. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, Бахаев выступал в самой тяжелой весовой категории, до 130 килограмм, и сумел завоевать «серебро».

По словам первого тренера атлета Умара Евлоева, Максим на уровне республики в своё время подавал большие надежды и поэтому было принято решение направить его на учебу в одну из специализированных спортивных школ по классической борьбе. Выбор пал на Владимир, за который спортсмен сейчас и выступает.